Пара заплатила 350 тысяч долларов за участок, на котором нельзя строить: какова причина

Американцы инвестировали в недвижимость в своем городе Форт-Лодердейл, что в штате Флорида. Они приобрели там участок за 350 тысяч долларов, а уже тогда узнали, что там нельзя строить.

Интересно то, что сначала пустой участок рекламировали как пригодный для строительства нового жилья. Супруги и купили его с планами построить на этом месте два или три здания.

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Дорога к участку принадлежит соседям

Проблемой стал доезд к участку, который, по сути, был невозможен. Единственная дорога, которая вела к нему, принадлежала владельцам соседних домов и не была доступной для общественного пользования. Эту деталь агент по недвижимости, очевидно, пропустил.

Мы надеемся, что вскоре этот кошмар закончится. Все наши мечты остались за окном,

– сказала владелица участка Хани.

Это препятствие не только затормозило их планы о строительстве, но и дошло до судебного иска. Тогда продавец постарался сделать все возможное, чтобы участок можно было застроить. Адвокат бывшего владельца оформил документ, освобождающий участок от завещания, который запрещает новое строительство. Хани также направила несколько электронных писем к городским властям с вопросом о застройке участка.

Ханна обеспокоена из-за проблемы с участком / Фото NBC

Впоследствии она получила ответ из отдела зонирования Форт-Лодердейла, в котором говорилось о том, что город "требует доступа к общественному проезду и что похоже, участок не подлежит застройке".

В отчаянии супруги попытались договориться с местными о покупке части частной дороги. Никто из них не согласился на эту идею, но один из соседей предложил паре приобрести кусочек своего участка.

Супруги согласились и теперь могут беспрепятственно добраться до участка. Но понравится ли такая идея местным властям, пока неизвестно.