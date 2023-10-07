Три способа, как улучшить уровень естественного света в спальне

Улучшение естественного освещения в спальне – цель, которую следует достичь. Кроме того, что комната становится светлее, она кажется большей и просторной.

Естественное освещение максимально подчеркивает каждый элемент дизайна вашей спальни, а также имеет практическую пользу: уменьшает потребность в искусственном освещении. Дизайнеры рассказали, как с помощью обычных трюков во время ремонта или обновления комнаты можно увеличить поток природного света.

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Сосредоточьтесь на шторах и жалюзи

Очень важно выбирать шторы и жалюзи из правильного материала, не поглощающего естественный свет.

"Полупрозрачные ткани, фильтрующие свет, могут обеспечить определенную конфиденциальность, одновременно пропуская свет в комнату. Если вы выбираете драпировку или тканевые римские шторы, выбранная подложка будет влиять на количество проникающего света", – говорят эксперты.

Однако важна не только ткань или тип отделки окон. Подумайте о цвете. Лучше всего "впускают" свет в комнату светлые шторы или жалюзи. Наиболее популярны белые, кремовые или оттенки светлого дерева.

Выберите правильную краску для стен

Цвет, который вы выберите для стенок, тоже будет оказывать влияние на уровень естественного освещения в спальне. Первым на ум приходит, конечно же, белый, но он не обязателен.

"Мягкие нейтральные и пастельные тона, особенно в матовой отделке, могут отражать свет, распространяя его по комнате", – говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Используйте зеркала

Отделка зеркалами – идеальное решение для помещений, которым нужно больше естественного освещения, и спальня не исключение. "Если повесить зеркало напротив окна, то оно будет отражать естественный свет обратно в пространство", – говорит эксперт Тодд Сондерс.

Для лучшего эффекта специалисты советуют выбирать зеркала с узкой рамой.