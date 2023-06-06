Вы никогда не догадались бы, что скрывается внутри этого дома: загляните, чтобы убедиться

В центре Ноттингема продается роскошная квартира стоимостью 325 тысяч фунтов стерлингов. Она скрывает одну очень интересную комнату.

Квартира имеет подземную пещеру, сделанную из песчаника. Там оборудован атмосферный и уютный кинотеатр.

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Очень уютная квартира с пещерой-кинозалом

Лестница в гостиной ведет вниз в комнату из песчаного камня с домашним кинотеатром. Это идеальное место для просмотра фильмов и отдыха.

Лестница, ведущая к пещере / Фото Kennedy Newsand Media

"Там есть пещера из песчаника. Она оборудована, пол сделан с подогревом под кинозал. Однако комнату можно использовать как угодно. Многие люди говорили, что хотели бы сделать здесь бар", – говорит консультант по недвижимости Эллиот Браун.

Кинозал в пещере / Фото Kennedy Newsand Media

Квартира вмещает две спальни, две ванные комнаты, просторную гостиную открытой планировки и много "тайных" хранилищ. Площадь дома – 139 квадратных метров. Здесь даже есть электрическое отопление, которым можно управлять с мобильного телефона.

Роскошная спальня в квартире / Фото Kennedy Newsand Media

Недвижимость в георгианском стиле рекламируют как отличный семейный дом или возможность для инвестиций. Дом, где находится квартира, отремонтировали около 3 лет назад.

После того, как фото жилья опубликовали в сети, многие захотели купить квартиру. Все были в восторге от возможности пригласить кого-нибудь в собственную пещеру.