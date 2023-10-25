"Дом, на который опасно смотреть": посмотрите, как выглядит жилье с очень таинственным названием

Дом в живописном приморском городке Илфраком, Англия, назвали таким, что на него "опасно смотреть". Такая характеристика удивляет, потому что снаружи это жилье достаточно хорошее, но есть подвох.

Дело в том, что дом находится в очень заброшенном состоянии. То есть, он настолько запущен, что возле него опасно находиться и осматривать это жилье. Этот дом привлек внимание, потому что его решили выставить на аукцион.

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Загляните внутрь – и испытаете шок

В доме отсутствуют части пола, облупленные и заплесневевшие стены, много беспорядков и хлама. Это сразу бросается в глаза, если посмотреть на фото изнутри. Но по словам агентов по недвижимости, которые занимаются продажей дома, под накопившимся мусором есть "огромный потенциал".

Возможно, это и так, но только для людей, готовых вложить в капитальный ремонт много средств и в свое время. В доме есть две спальни, гостиная, столовая, кухня, ванная и терраса. Также в стоимость входит свой огромный сад.

Дом в заброшенном состоянии / Фото Webbers Estate & Letting Agents

Сейчас жилье находится в опасном состоянии, поэтому заходить на территорию собственности запрещено.

В объявлении недвижимость описана как "популярное место на окраине Илфракомы". А этот городок, как отмечают, прекрасен для жизни. Там есть школа, супермаркеты, больница, оздоровительный центр, театр, почта и банк. Особого внимания заслуживает живописная набережная.

Недвижимость продадут на открытом аукционе по предложениям, превышающим 50 000 фунтов.