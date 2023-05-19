Лучшие темные цвета для маленьких комнат: вот что советуют эксперты

Если вы обожаете темные цвета, то почему бы не использовать их в своем интерьере? Рассказываем о лучших тонах для маленьких помещений.

Выбор темного цвета для маленькой комнаты – это отличный способ добавить глубины там, где пространство ограничено. Это может создать уютную атмосферу, которая распространится далеко за пределы четырех стен.

Темных цветов множество, однако эксперты выделили лучшие тона, чтобы облегчить вам выбор.

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Почему именно темные цвета

В темных оттенках краски есть что-то драматическое и интенсивное, чего нельзя получить от мягких пастельных, чистых белых и жизнерадостных ярких оттенков.

Дизайнер интерьера Джулия Демпстер говорит: "Все темные цвета можно использовать для создания драмы и интимности".

Эксперт по цвету и краскам Ханна Йео присоединяется: "Темные цвета, излучающие насыщенность и глубину, могут создать загадочное пространство. Есть много способов добавить темные цвета в небольшие помещения: от полностью черных комнат до темно-синих домашних офисов. Попробуйте и вы создадите уникальную комнату в доме".

Зеленый и синий

Многие красивые темные цвета расслабляют и согревают, особенно имеющие зеленый и голубой оттенок.

"Для успокаивающей эстетики выбирайте темно-зеленый и синий", – говорит эксперт Наоми Эстли Кларки.



Зеленый цвет расслабляет и согревает / Фото Little Greene

Свинцово-серый

Если вам интересно, какой цвет зрительно увеличивает маленькую комнату, то это свинцово-серый. Лучше всего темно-серые стены смотрятся с темно-коричневым деревянным полом.

Свинцово-серый делает комнату визуально большей / Фото Farrow 7 Ball

Темно-красный

Что делать, если в маленькой комнате мало или совсем нет природного освещения? Тогда следует выбирать темные цвета, но с ноткой яркости, как вот темно-красный.

Темно-красный придаст немного света в маленькой комнате / Фото Jonathan Bond