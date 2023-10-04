Освещение на кухне должно быть теплым или холодным: вот что говорят эксперты

Зная, какое освещение следует выбрать для кухни, можно кардинально изменить облик вашей комнаты. Кроме того, искусственный свет оказывает влияние на процесс работы в помещении.

Дизайнеры считают, что на кухне нужно позаботиться о двух типах света: общем и рабочем. Какое искусственное освещение выбрать? Оно бывает тёплым, а бывает холодным. И то и другое мы часто видим на кухнях. Секрет в том, что следует использовать эти два вида. Просто бдительно знать, где именно их обустроить.

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Где использовать холодное освещение на кухне

В общем лампы холодного белого цвета подходят только для рабочих помещений, где нет природного освещения. Использование более яркого света на потолке часто является тонким улучшением естественного дневного света.

Вы можете установить лампы с ходящим светом под кухонными шкафами, чтобы они освещали рабочие поверхности. Но ни в коем случае не выбирайте холодный свет для главной люстры на кухне. Поэтому помещение будет казаться прохладным и даже несколько клиническим, как в больнице. С тех пор как кухня стала более социальным пространством, где собирается семья, семья или друзья, теплое освещение в приоритете.

Что нужно знать о теплом свете

Теплое освещение помогает улучшить общую атмосферу в комнате, добавляя уют. Сейчас в тренде низкие подвесные светильники с теплыми лампами в центре кухни над островом. Как раз там, где часто собираются на обед.

Важно помнить, что теплое освещение не тусклое, оно хорошо освещает любую комнату. Просто дает более мягкий цвет, ниш холодное.

"Я всегда предпочитаю теплый свет. Оно делает еду, цветы, людей – все красивее", – говорит основательница одноименной дизайнерской компании Сара Стори.