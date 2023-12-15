Жить там смогут единицы: как жуткую тюрьму переустроили на жилье

Бывшую тюрьму в Роквилле уже давно переоборудовать в дом, который сейчас служит отелем. В стальных стальных камерах могут комфортно разместиться до 18 человек.

Жуткий дом функционировал как тюрьма с 1879 по 1998 год. Сейчас там есть девять номеров-камер, которые сдаются в аренду. Здание назвали одним из "20 лучших уникальных мест для ночлега в Индиане". Сейчас гостиница продается за 445 тысяч долларов США.

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"Грустное место остановки"

Здание имеет огромную площадь – 670 квадратных метров. Там постоянно бронируют номера, а значит, для ночевки этот уникальный отель многих устраивает. "Ночевать там очень удобно. Комнаты у посетителей разделены, ведь это тюремные камеры, а еще там лучшее постельное белье", – видит такие преимущества, говорит агент по листингу Джефф Мур.

Бывшая тюрьма, которая сейчас функционирует как гостиница / Фото 360 Indy

На втором этаже дома расположены жилые помещения для владельцев. "Это однокомнатная квартира, которую полностью переделали – она в отличном состоянии.

В собственности принадлежит пристройка, где обустроен салон красоты с отдельным входом, имеющий действительный договор аренды.

Гостиная хозяев на втором этаже / Фото 360 Indy

Агенты недвижимости говорят, что в отеле уже есть бронирование на год вперед. Это значит, что новые владельцы будут иметь хороший шанс продолжить бизнес. Важно будет сберечь уникальную историю этого дома и оригинальные детали со времен тюрьмы. Ведь именно это изюминки отеля, куда все так с увлечением едут.