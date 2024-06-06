Тюрьму в Нью-Йорке перестроят на жилой комплекс: почему так решили

Тюрьму округа Ольстер в Кингстоне, штат Нью-Йорк, переделают в многофункциональный жилой комплекс. Уже появился проект ЖК с большой придомовой территорией.

С заявлением об увеличении плана жилищного строительства выступил местный губернатор. Он сказал, что власть ищет различных способов, чтобы решить проблему нехватки жилья в регионе.

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Тюрьму переоборудуют в ЖК

"Общины во всем регионе Мид-Гудзон активизируются с помощью чрезвычайных способов, чтобы преодолеть жилищный кризис", – заявил губернатор.

На строительство выделили колоссальные 67 миллионов долларов из государственного финансирования. По плану, это должно быть более 2400 единиц жилья, учитывая более 1300 доступных домов. Средства также направят на развитие транзита и модернизацию инфраструктуры.

"До" и будущее "после" / Фото Ulster County Sheriff's Office, Pennrose via Ulster County

Помещения будут равномерно распределены между пожилыми людьми и рабочими. Жилье будет доступным – его стоимость составит от 30 до 60% от среднего дохода в регионе.

В планах также построить общественное здание площадью 465 квадратных метров с фитнес-центром и помещениями для местных организаций. То есть говорится не только о переоборудовании здания тюрьмы, но и возведение новых домов.

По предварительной информации, жилой комплекс заселят до конца года.