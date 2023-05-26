Вы захотите сделать ремонт в ванной: шокирующее "до" и "после"

Улучшать пространство вокруг себя – это всегда приятные хлопоты, которые еще долго вдохновляют и заставляют возвращаться домой с радостью, пока глаз окончательный не привыкнет к переменам.

Капитальный ремонт в ванной комнате многие считают наиболее затратным и сложным, ведь расчеты и выбор плитки, замена труб, сантехники и других деталей требует много времени и финансов.

Узнайте Контролировать застройку станет легче: девелопер об открытии реестра объектов строительства

Однако отказываться от улучшения пространства, в котором вы встречаете утро и проводите вечером день, не стоит. Это место ежедневных ритуалов требует вашего внимания, чтобы потом стать источником хорошего настроения и качественного отдыха. Предлагаем вдохновиться перевоплощением этих комнат.

Как превратили старые комнаты

На смену максимализму, цветочным обоям и ярким цветам пришел сдержанный белый цвет. Владельцы дополнили стены фактурной отделкой и добавили золотые акценты.



Фото Boredpanda

Контрастные сочетания и акцент на белый цвет сделали свое: дизайнеру удалось расширить пространство и в маленькой квадратуре разместить все необходимое. Довершили дизайн зеленые детали, придавшие комнате уюта.

Фото Boredpanda

И для этого дизайнера небольшая площадь стала вызовом. Он смог использовать черно-серые сочетания и сохранить визуальную гармонию. Свою роль сыграли и теплые точечные источники света.

Фото Boredpanda

В который раз доказали, что цвета и детали имеют значение: не стоит ограничиваться в комнате только необходимым минимум. Планировка цветов, света и атрибутов для создания уюта – лучшая формула успешного ремонта.

Фото Boredpanda

Чтобы получить больше пространства для воплощения идей, владельцам пришлось расширить границы ванной комнаты, и они совсем об этом не пожалели. Результат поражает: грамотное сочетание цветов и материалов, необходимые детали и многоуровневое освещение.

Фото Boredpanda

Это перевоплощение заставит вас восхищаться мастерством дизайнера. Он разрушил все возможные границы и мифы: в супермаленьком пространстве создал многофункциональную ванную со всеми удобствами, а оформил пространство, на первый взгляд, устаревшим цветочным принтом.



Фото Boredpanda

Акцентная стена и детали сделали невозможное: владельцы придали фактурный декор стене, перекрасили ее в другой цвет, как и пол. Следовательно, технические детали удалось скрыть за растением, а мелкий декор дополнил дизайн.

Фото Boredpanda