Новый тренд 2024 года: вот какая роскошная тенденция будет очень популярна в дизайне

За последние несколько лет декор в стиле ретро снова стал популярен. Однако этот стиль немного модифицировали, ведь использовать так много ярких цветов, как прежде, современный мир уже не соглашается.

Новая тенденция с ноткой ностальгии, которая уже набирает обороты, называется ретролюкс. Она пропагандирует роскошь в стиле ретро, и больше всего проявляется в мире моды.

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Что означает тренд ретролюкс

"Оригинальный ретростиль возник и стал очень популярным в стилях дизайна 60-х и 70-х годов, но исчез в 80-х годах, когда возникли более современные стили. Сейчас многие скучают по более простым временам прошлого, поэтому добавляют некоторые элементы ретростиля в свои дома, чтобы создать ощущение комфорта и свежести", – говорит дизайнер интерьера Нина Гравер.

Ретролюкс отличается от всех остальных тенденций тем, что это роскошный тренд. В дизайне такого стиля сочетают декоративные элементы из прошлого и изысканные детали из современного.

Акцентные светильники, ваза и красные стулья в ретро стиле / Фото Ruth Maria Photography

"Для меня ретролюкс – это сочетание старых или антикварных вещей с роскошными новыми предметами. Комбинирование вещей из разных эпох – это отличный способ добавить индивидуальности и душевности вашему дому. Если все продумано соединить, эффект может быть очень роскошным и особенным", – объясняет дизайнер. интерьера Кэти Куо.

Чтобы создать ретролюкс в своем современном интерьере, замените некоторую мебель и светильники винтажными. В гостиной поставьте мягкие стулья, постелите большой ковер яркого цвета и уложите пледы с бархатными подушками.

Принтованные шторы и красный диван в гостиной.

Не забывайте о традиционных узорах и цветовой гамме в стиле ретро: горчично-желтый, оранжевый, зеленый авокадо и даже вишнево-красный. Дизайнеры говорят, что так вы создадите роскошное и очень уютное пространство.