Кухня Маколея Калкина воплощает один из самых популярных трендов дизайна: какой именно

Звезда "Один дома" поразил сеть простым интерьером кухни, в которой трудно найти что-то лишнее. Несмотря на сдержанность в дизайне, актер выбрал для себя трендовую мебель и цвета.

Основой современного дизайна кухни являются простые шкафы плоской формы. Дизайнеры говорят, что они имеют элегантный вид и никогда не выйдут из моды. Именно такие можно увидеть на кухне знаменитого актера.

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Трендовая кухня Маколея Калкина

Эксперты убеждают, что многое из того, что мы считаем современным трендом, происходит из 1930-х годов. Даже обтекаемые шкафы, что так типичны для дизайна кухни сейчас, появились в 1960-х как и понятие открытой планировки.

На кухне известного американского актера можно увидеть обычные светлые шкафы без ручек, что является еще одним трендом нескольких последних лет. Дизайнеры говорят, что это хороший выбор, потому что мебель без ручек подняли дизайн современных кухонь на совершенно новый уровень. Часто их выбирают светлыми и полуглянцевыми.

Звезда "Сам дома" на своей кухне: смотрите видео

Текстура, мягкие цвета и деревянные детали вносят больше индивидуальности и тепла в интерьер кухни. Однако простые линии демонстрируют умную технику, форму и отделку с уклоном на новейшие технологии. Например, вместо ручек в шкафы часто монтируют сенсорные кнопки.

Дизайн кухни Калкина будет особенно уместен для помещений открытой планировки. Он тоже функциональный и практичный, как и обычный, но более сдержанный и минималистский.