Три цвета краски для гостиной, которые будут в тренде в 2024 году

Выкрасить стены в трендовые оттенки – это быстрый и простой способ добавить стиля в гостиной. И если это сделать неправильно, вы рискуете испортить главную комнату в вашем доме.

Цвет – первое, на что следует обращать внимание, когда вы ищете идеи для гостиной. Убедитесь, что выбранные оттенки будут хорошо смотреться в вашей комнате, нанося тестеры краски на листе белой бумаги, а затем прикрепляя их к стене. Оставьте их на несколько дней, прежде чем что-либо решать, исследовав, как свет влияет на цвет в разное время суток, а также проверьте, хорошо ли они сочетаются с мебелью или элементами декора.

Чтобы упростить вам выбор, дизайнеры рассказали о лучших цветах, которые будут трендовыми в 2024 году. Вот три тона, которые, на наш взгляд, однозначно заслуживают внимания.

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Бежевый

Бежевые комнаты – это новый тренд гостиной вместо серого. Красота нейтральной схемы состоит в том, что она создает отличный фон, на фоне которого можно создать отличные акценты или контраст.

Дизайнеры тяготеют к природным палитрам и материалам, поскольку они добавляют определенную вневременность в дизайн. То есть когда бежевый выйдет из моды, он не станет антитрендом. Это вечный цвет.

Красный

В то время как красный часто считается наиболее стрессовым цветом для одних, для других это цвет радости и тепла.

Для гостиной лучше выбирать насыщенные и теплые оттенки: темно-бордовый, бордовый и шиповник. Они блестяще смешиваются со многими цветами зеленоватого.

"Темно-красные также идеально сочетаются с золотистыми металлическими штрихами, особенно в сочетании с темным деревом", – говорит ведущий дизайнер Саймон Темпрелл.

Пудровый

Розовые оттенки очень разнообразны и на протяжении веков были популярным выбором в интерьерах. Из всех вариаций лучшим считается пудровый.

Этот тон часто используют на акцентных стенах или даже красят все пространство. Всё зависит от того, что вам больше нравится.

Все бледно-розовые оттенки особенные тем, что они приглушены, а затем усиливают эффект покоя в гостиной.