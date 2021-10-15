Трендовый прием color block в интерьере: что это и как использовать, чтобы оживить пространство

В современном интерьере количество цветовых сочетаний не ограничивается ни количеством оттенков, ни их принадлежностью к холодным или теплым тонам. Поэтому дизайнеры все чаще обращаются к новому трендовому приему – color block.

Color block – это сочетание нескольких оттенков для создания смелого образа. Прием сначала фигурировал на модных подиумах. Со временем color block проник и в дизайн интерьера, как удачная тактика для декора помещений.

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Графическое сочетание яркой краски, обивки, текстиля и пола, делает комнату игривой и неповторимой. А пару смелых геометрических деталей способны полностью видоизменить ваше пространство. При этом важно обратить внимание на количество естественного света в помещении и сторону на которую выходят окна. Именно свет позволит понять, как будет выглядеть конкретный цвет в вашем пространстве.

Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest

​Трендовый прием color block в интерьере / Фото Pinterest