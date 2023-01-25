Главные тренды 2023 года, которые кардинально изменят ваш интерьер

Адаптированность, удобство, экологичность, а также решения, которые могут одновременно удержать испытание временем и подчеркнуть индивидуальность владельцев дома – это главные тренды в оформлении интерьеров.

Возможно ли объединить все эти тренды в одном помещении, что для этого нужно и какие акценты помогут приблизить квартиру к концепции устойчивого развития, рассказали дизайнеры интерьера.

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Соблюдение концепции устойчивого развития

Устойчивое развитие – общая концепция относительно необходимости установления баланса между удовлетворением современных потребностей и защитой интересов будущих поколений. В области дизайна это проявляется в:

использовании материалов, имеющих минимальное влияние на природу,

энергоэффективности,

выносливости продуктов для сокращения потребления и расходования ресурсов на повторное производство,

повторном использовании материалов,

производстве продуктов из возобновляемых источников и которые можно компостировать, когда их полезность будет исчерпана.

Мор Кришер, руководитель отдела дизайна Caesarstone, отмечает, что сегодня дизайнеры интерьеров должны стать послами устойчивого развития и проектировать вещи с учетом его принципов, чтобы пользователи смогли покупать экологически чистые и надежные продукты. По мнению эксперта, это не просто тенденция, а начало новой эпохи в дизайне интерьера. Учитывая это, он предлагает обратить внимание на такие детали интерьера.

Использование природных элементов

Природа является одним из самых больших источников вдохновения для большинства дизайнеров интерьера. Поэтому цветовые палитры, напоминающие лес или пляж, древесина и натуральный камень будут особенно актуальны.

Обращаясь к естественным решениям, вы сможете создать атмосферу, которая будет успокаивать, расслаблять и параллельно заряжать энергию.



Использование природных элементов в интерьере / Фото Jamie Haller

Крис Паск, директор Charlton Brown отмечает, что тяга к природе усилилась во времена пандемии и сейчас она проявляется, в частности, в мире дизайна интерьера.

Клиенты все чаще ищут связь с природой, буквально через террасы, балконы и сады, или через материалы, формы и цвета,

– отмечает он.

Разделение пространства с помощью арок

Острые углы уже давно выходят из моды. Это касается как мебели, так и архитектурных элементов. Сейчас органические изгибы и плавные формы занимают центральное место во всем: от освещения до диванов.



Разделение пространства с помощью арок / Фото Alecia Neo

Гладкие, закругленные края и изогнутые формы помогут пространству приобрести более мягкий вид. В то же время использование арок способно расширить помещение и сделать его светлее.

Использование различных текстур

В 2023 году сочетание разных текстур в дизайне интерьера станет одним из главных трендов. Это объясняется желанием наполнить квартиру уютом, глубиной и размерностью.

Использование различных текстур / Heidi Caillier Design

Чтобы перенести это решение в свою гостиную, попробуйте соединить кожу, деревянные панели, полосатые ковры и однотонные шторы.

Хендмейд изделия

Благодаря продуманному, устойчивому дизайну в 2023 году ожидается рост спроса на ручную работу от локальных ремесленников. В отличие от минималистического подхода, который на протяжении многих лет рекомендовал отбросить декор, нынешние тенденции предлагают обратить внимание на эклектические коллекции от производителей со всего мира.



Используйте в декоре хендмейд изделия / Фото Jake Curtis

Использование травертина и мрамора

Красота и долговечность натуральных материалов, таких как травертин и мрамор, делают их лучшим выбором для дома. Дизайнеры предсказывают, что ими будут украшать как небольшие участки, так и большие площади в доме.



Присмотритесь к натуральному камню или альтернативам / Фото Studio McGee

Тем, кто захочет использовать более доступную альтернативу, они предлагают присмотреться к керамограниту. Хотя раньше материал использовался в основном в ванных комнатах и кухнях, в 2023 году его можно будет увидеть и в жилых помещениях.