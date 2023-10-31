Очень выгодное предложение: в Техасе продают три крошечных домика по бюджетной цене

Три маленьких, но очень волшебных дома продают в Рейнджере, штат Техас. Все они перейдут к одному владельцу по очень выгодной цене.

Домики расположены на участке площадью в четыре гектара, что является частью значительно большего ранчо, известного как Big Bear by Legends Texas (закрытая территория площадью более 1200 гектаров). Все три дома вместе с участком продают всего за 650 тысяч долларов.

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"Это действительно элитные и роскошные крошечные дома. Вы можете отдыхать там с друзьями и семьей на выходные", – говорит агент по листингу.

Два дома имеют площадь 22 квадратных метра, третий – почти 18 "квадратов". Они полностью обособлены, даже расположены на расстоянии. Ремонт в домиках завершили этим летом. Они полностью меблированы. Большие окна создают чувство открытости. Поэтому дома визуально больше, чем это на самом деле.

Один из очаровательных крошечных домиков / Фото Realtor

Большие домики имеют по две кровати-чердака, стиральную машину и сушильную, духовку, плиту и холодильник. Меньшее здание вмещает одно кровать-чердак, стиральную машину и сушильную машину, варочную поверхность, холодильник и микроволновку с функциями духовки. В каждой комнате есть санузел.

Современный и уютный интерьер / Фото Realtor

Владельцы строили эти жилища для себя, чтобы приезжать сюда на выходные. Также они планировали сдавать жилье в аренду. Однако хозяева вынуждены были отказаться от своих планов, потому что многие их родственники уехали за пределы штата. Владельцы решили продать эти домики кому-нибудь, кто полюбит эту идею так же как они.

"Десять минут езды от шоссе, и вы заезжаете на готовое под ключ роскошное крошечное домашнее ранчо", – рекламирует агент по листингу.