Ціни на оренду падають: рієлтор розповів про ситуацію на ринку Львова

У травні ситуація на ринку оренди квартир у Львові суттєво змінилися. Мовиться про затяжне затишшя, тобто зниження попиту, через що власники змушені опускати ціни.

Ще два місяці тому гарна однокімнатна квартира в старому житловому фонді Львова коштувала 9 − 12 тисяч гривень. Тепер ціни впали до 7 − 8 тисяч гривень на місяць. Про це розповів місцевий рієлтор Олександр Мількович.

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У новобудові однокімнатну квартиру зараз можна знайти за 14−15 тисяч гривень, двокімнатні квартири по 17 тисяч, трикімнатні – 18 тисяч.

Як розповів у коментарі для «ВЗ» рієлтор Олександр Мількович, квартири у Львові подешевшали на фоні росту курсу долара (ціна квадратних метрів залишилася та, яка була при курсі 38 грн за долар), відсутності попиту, оскільки чимало ВПО продовжують виїжджати за кордон, а також можуть собі дозволити купувати квартири за державною програмою Є-житло та Є-відновлення. Тому зараз у Львові вільних понад чотири тисячі квартир, яких складно орендувати, бо немає попиту. Раніше було вільні півтори-дві тисячі квартир. Мій співрозмовник каже, влітку ситуація з орендою квартир стане ще критичнішою, оскільки студенти матимуть канікули. Ринок нерухомості може пожвавитися аж восени.

«Орендарі зараз сильно перебірливі, — каже Олександр Мількович. — Уже п’ять-сім років пішла тенденція — шукають квартири, які мають ліжко з ортопедичним матрацом, а не розкладним диваном. Уже немає черги на огляд квартир, коли претендентів аж п’ять та треба було просити завдаток. Наведу яскравий приклад, який опише актуальну ситуацію на ринку нерухомості у Львові. Два роки тому здавав однокімнатну квартиру площею 90 метрів квадратних у новобуді на проспекті Чорновола за півтори тисячі доларів, торік за тисячу доларів. А вчора заселив нових орендарів і здав їм квартиру по 800 доларів. Ціни на оренду падають…».

Серед причин зниження оренди у Львові — за останні два роки попри війну активно велося будівництво, в експлуатацію здано чимало будинків, де люди купили собі метри квадратні й тепер мають власне житло. Переважно це ВПО з високими статками, які спершу орендували у Львові квартири, а згодом придбали власне житло чи по акції, чи накопичили кошти й купили. «10% ВПО купили квартири в щойно зданих новобудах», — наголошує Олександр Мількович.