На что следует обратить внимание, чтобы спокойно наслаждаться отдыхом летом, рассказал эксперт по безопасности компании Locksmith Вадим Комиссаров.
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О входных дверях
На что нужно обратить внимание при подборе входной двери для квартиры? Назовите основные моменты для покупателя.
Первое, чего не стоит делать – это покупать двери, которые продаются в масс-маркете, если человек стремится обеспечить реальную безопасность квартире, офису или дому. Потому что весь масс-маркет дверей – это красивая обертка, которая по наполнению, по замкам и по безопасности ничего не стоит. То есть покупается внешний вид. Если же квартиру вскрыли и ты начинаешь объяснять людям, сколько стоили замки, которые были установлены в дверь, то из 100% стоимости двери замки занимают от 10 до 20% и не более. Это является ущербным для безопасности.
Первоначально при выборе двери нужно понимать, какой уровень безопасности и какую функцию она должна нести. Наша рекомендация – двери нужно выбирать с точки зрения безопасности, а потом дизайн и остальные свойства.
Вадим Комиссаров / Фото services.locksmith
Существует ли разница в подборе дверей, например, для офисных помещений или для квартир? В чем она состоит?
При подборе двери в офисное помещение учитываются разные нюансы. Скорее всего, есть какое-то количество сотрудников, которые должны будут ходить по контролю доступа: по карточкам, по коду, по биометрии – это можно реализовать на разных электронных элементах запирания (СКД).
Офисные двери у нас очень часто запрашивают с режимом учета рабочего времени, чтобы в конце месяца имелась база данных, кто когда приходил, уходил и сколько часов провел на работе. Для персонального использования системы контроля доступа не нужны.
Какие типы дверей вы советуете своим клиентам для жилой недвижимости?
Все двери сертифицированы как противоударные для жилых и нежилых помещений, но конструктив таких дверей может быть абсолютно разный. Это может быть дверь металлическая с каким-то декором, а могут быть специальные двери, которые прошли сертификацию на взломоустойчивость и дополнительную сертификацию по бронированию с защитой от огнестрельного оружия. Это все разные ценовые сегменты.
Как показывает практика, на сегодняшний день хорошая дверь для квартиры с надежными замками, которые без специнструмента сложно открыть, это порядка 30 – 45 тысяч гривен, а если двери устойчивы и от специнструмента – от 2000 долларов (55 тысяч гривен) и выше.
Какие двери считаются наиболее надежными?
По словам специалиста, не стоит покупать двери в масс-маркете / Фото services.locksmith
Какие двери наименее надежны и вызывают заинтересованность у воров?
Если мы говорим про Киев, большинство застройщиков уже базово устанавливают входную дверь и во многих жилых комплексах комфорт и премиум-класса запрещено изменять их внешний вид. Поэтому здесь есть два момента из нашей практики:
- если мы уверены, что поставив качественные замки, дверь не смогут открыть в течение 30 минут, тогда рекомендуем замену замков на более надежные, чем поставил застройщик изначально;
- есть двери от застройщика совсем слабые, тогда мы рекомендуем полностью заменить дверной блок и подбираем уже в комплект надежные замковые механизмы, но выдерживаем внешний вид, как был от застройщика.
Качественные замки – залог безопасности / Фото services.locksmith
Вскрывают чаще всего двери во вторичном жилье. Преимущественно – это дома до 2000-х годов, которые не оборудованы входами в подъезд через систему контроля доступа, без консьержа и других систем защиты. В такие домах воры без препятствий заходят и смотрят, где можно физически сломать замок, и берут все, что попадает в руки.
Если же говорить о серьезных, новых ЖК, где есть и безопасность, и контроль доступа, здесь риски другие – бригады злоумышленников селятся в эти комплексы. Пока арендуют квартиры, потихонечку все осматривают, так как есть доступ ко всему комплексу, и начинается воровство. Здесь используются более деликатные методы вскрытия с помощью специнструмента без физического повреждения двери. В таких случаях могут спасти только высоко секретные надежные замки и сигнализация.
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О замках
Что спасет квартиру во время отпуска? Какой вид замков следует выбирать, чтобы не волноваться за свое жилье?
90% успеха – это надежные сертифицированные замки европейских производителей. Исходя из нашей статистики, все меньше и меньше случаев, когда воры пытаются что-то сломать или вырезать. Для этого нужно иметь с собой инструмент и это риск, что тебя поймают. Подготовленные домушники пользуются отмычками. Это та вещь, которая может без видимых повреждений открыть механический замок.
Самые надежные замки европейских брендов / Фото services.locksmith
А за какое минимальное время вскрывается замок, например, один из наиболее бюджетных?
Сколько стоит надежный замок с защитой от отмычки? За какое время можно открыть такой замок?
Средняя стоимость качественного замка стартует от 200 до 500 долларов (5 – 14 тысяч гривен). Как минимум у каждой двери, должен быть один надежный замок. Также можно установить дополнительный для подстраховки. Время на вскрытие такого замка займет с электроинструментом от 30 минут до полутора часа, бывает и дольше.
О безопасности
Как максимально обезопасить жилье от воров во время отпуска? Замки, двери, как еще подстраховаться?
- Можно использовать электронные методы оповещения. Это могут быть камеры, которые привязаны к приложению на смартфоне и реагируют на движения. Они всегда в режиме онлайн, как только кто-то проходит рядом, они присылают уведомление на телефон и сразу же можно зайти посмотреть, что происходит возле квартиры, и почему сработал датчик.
- Второй элемент – замки высоко секретные, которые защищают от вскрытия отмычкой и физического взлома.
- Если прошли камеру и замки, тогда можно установить датчики на открытие двери – это уже сработка сигнализации и информация передается на пультовую охрану, если она подключена, если нет – на смартфон владельцу квартиры о том, что открылась дверь.
- Если идет речь о закрытии периметра (это касается рисковых этажей – последних либо нижних до третьего), то это оборудование окон датчиками на открытие или разбитие стекла.
- Есть специальные противовзломные оконные фурнитуры, которые не позволяют отжать окно. Для открытия потребуется 40 минут и специнструмент.
- Еще вариант – решетки. Но это очень древняя тема. Если использовать, то решетки внутреннего монтажа.
В наших сегодняшних реалиях – это полный full. А дальше все зависит от конкретного объекта и персонального запроса клиента, который к нам обратился.
На вскрытие надежного замка взломщику понадобится не менее часа / Фото services.locksmith
О лайфхаках
Поделитесь полезными лайфхаками: что делать владельцам жилья, чтобы спокойно отдыхать, не думая о возможных взломах и кражах? Что еще может отпугнуть вора?
Важны дружелюбные отношения с соседями, которые могли бы присмотреть за домом. Часто, когда мы выезжаем на монтажи замков, используется электроинструмент. Мастер может час – полтора – два что-то сверлить, долбить, и ни один из соседей не выйдет и не поинтересуется тем, что происходит.
Это лайфхак №1 – дружите с соседями. Если не дружите – вешайте внешнюю камеру с датчиками движения и оповещениями на ваш смартфон, используйте новые технологии. Если сильно переживаете – пультовая охрана.
Люди обычно к нам обращаются, когда уже все случилось. Я бы рекомендовал не доводить до этого. Так или иначе, если что-то происходит, уже не имеет значения сумма, которую нужно заплатить, потому что психология берет свое, и человек тратит деньги постфактум. Лучше сработать на опережение и обратиться к профессионалам за консультацией, поставить эффективные системы безопасности до отъезда, и спать спокойно, не беспокоясь о том, что кто-то может зайти в квартиру.