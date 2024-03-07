Какое место в доме надо обязательно убрать в марте: не игнорируйте это

Как только наступает новое время года, наш дом так и просит об уборке. Эксперты говорят, что в марте надо обязательно убрать одну зону, чтобы в доме было свежо.

Пора уже убрать зимнюю паутину, и тем самым подготовиться к сезонным изменениям с приближением лета. Как только становится теплее, время приступать к очистке зоны окон и всех мест вокруг них.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Очистите окна

Помыть окна надо не только для красоты, но и для того, чтобы комната стала светлее, ведь солнечные лучи максимально будут проникать сквозь них. В доме сразу станет яснее, а затем проводить время будет значительно приятнее.

Кроме того, за зиму на окнах образовался конденсат, что способствует созданию среды, благоприятной для развития плесени. Почистив окна в марте, когда конденсат на окнах за ночь образуется меньше, вы сможете избежать плесени или избавиться от чрезмерной влажности.

Помойте ставни и постирайте шторы

Шторы впитывают много пыли / Фото Studio Duggan

"Обязательно очистите пыль со ставней и постирайте шторы. За зиму они могли накопить много грязи, аллергенов и других вредных веществ. Это нужно для того, чтобы они не ухудшали качество воздуха и не влияли на ваше здоровье", – говорят эксперты.

Шторы и ставни также могут быть подвержены "цветению" из-за образования конденсата на окнах. Тщательная очистка в марте уничтожит споры плесени, что поможет предотвратить их дальнейший рост.