Пара учителей уволилась с работы и переехала в "дом на колесах", чтобы путешествовать

33-летняя Уиллоу и 37-летний Ли из британского городка Бирмингем в 2019 году решили кардинально изменить свою жизнь' Учителя уволились с работы и переехали в фургон, чтобы путешествовать по миру.

Пара отреставрировала свой старый фургон 1976 года выпуска и отправилась в путешествие, которое длится уже пятый год. За это время они посетили 15 стран, среди которых Гватемала, Аргентина, Сальвадор и Уругвай.

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Как учителя изменили свою жизнь

Сначала пара планировала взять годовой отпуск, чтобы путешествовать по США и Канаде с августа 2019 по сентябрь 2020. Но учителя поняли, что хотят увидеть больше, поэтому уволились с работы и отправились в Мексику.

У нас остались невероятные впечатления – собственными глазами видели активный вулкан в Гватемале, наблюдали за тысячами черепах, которые откладывали яйца на пляже в Коста-Рике, а колумбийские полицейские угощали нас обедом. Это просто потрясающе,

– делится воспоминаниями Уиллоу.

Пара возле своего фургона / Фото SWNS

Деньги на путешествие бывшие учителя получают от арендаторов. Поскольку они живут в фургоне, то сдают в аренду два своих дома.

Зачем тратить, возможно, лучшие годы своей жизни, работая по 40 и более часов в неделю, чтобы провести выходные за уборкой дома?

– делится Ли.

Сейчас Уиллоу и Ли исследуют Южную Америку и надеются к следующему году они объедут все страны континента.