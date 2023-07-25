Настоящая химера: у архитектора, спроектировавшего этот чудо-дом вправду богатое воображение

Такой дом, как сейчас продают в Санта-Барбаре, Калифорния, вы не найдете нигде. Многим он напоминает кита, покрытого волнистой кедровой черепицей.

Необычное здание спроектировал архитектор Майкл Кармайкл в 1978 году. Жилье расположено среди дубов и сикоморов в Мишн-Каньоне. Стоимость такой химеры – 3 250 000 долларов.

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Причудливый дом с волнистым дизайном

Как только люди заходят в дом, им кажется, что они находятся в пасти кита. Это вызывает странные ощущения, которые трудно объяснить.

Интересный интерьер, сделанный из камня, дерева и стекла, является реальным художественным экспонатом. Кухня оформлена в подводном стиле с декоративными скалами и изогнутыми стенами. Основной люкс имеет камин и спа-ванную, украшенную камнями и витражами.

Интерьер поражает всех / Фото Realtor

На дворе вас ждет отличный сюрприз: внутренний двор с обсаженным бамбуком, открытым душем и частично крытым бассейном и зона отдыха.

Частично крытый бассейн / Фото Realtor

Этот "китовый комплекс" расположен недалеко от каньона Раттлснейк и ботанического сада Санта-Барбары. Вокруг недвижимости просто волшебная природа, которая так и приглашает к долгим прогулкам.

Двор с зонами отдыха и обеденной / Фото Realtor