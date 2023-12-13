5 способов, как создать теплый и уютный интерьер в ванной комнате
Источник:Homes & Gardens
Часто ванные комнаты делают ярко белыми и максимально сдержанными, из-за чего возникает чувство, будто вы в санитарном помещении. Дизайнеры дали пять советов, которые помогут вам создать уютную ванную.
Ванные комнаты больше, чем любые другие, могут казаться холодными, стерильными и неприветливыми. Однако последние несколько лет дизайн ванных трансформировался – теперь это стильные уютные помещения с цветными акцентами. Если у вас до сих пор не так, вот несколько советов по обновлению или ремонту.
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Сделайте неожиданный акцент
Как насчет смелых цветочных обоев на нейтральном фоне? Это неожиданный элемент, благодаря которому ванная комната имеет "живой" вид.
Выбирайте мебель и сантехнику мягких форм
Строгие, угловатые формы уже немного надоели, поэтому дизайнеры в своих работах очень часто используют мебель и сантехнику более мягкой отделки.
Позаботьтесь о мягком освещении
Правильное освещение является одним из важнейших аспектов дизайна ванной комнаты, поскольку оно в силах полностью изменить атмосферу помещения. Выбирайте только теплый свет, когда вы выбираете лампы к светильникам. Особенно это нужно, если у вас полностью белая ванная комната, чтобы сделать пространство уютным и теплым.
Используйте смелые яркие цвета
Добавление ярких оттенков, таких как солнечно-желтый, гарантированно оживит небольшую ванную комнату, в которой не хватает естественного света. Голубой тем временем смягчит пространство, сделает дизайн более нежным.
Добавьте аксессуары
Если вы хотите добавить индивидуальности в дизайн, то не прогадаете, если используете декор, картины, растения или даже смесители интересных цветов. Особый шарм придадут винтажные ковры.