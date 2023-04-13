На рынке Австралии появился дом с квартирой-студией в переоборудованном автобусе

В Баркерс-Крик продают роскошную недвижимость на вершине холма. К собственности относится дом и квартира-студия, обустроенная в бывшем автобусе.

В фермерском доме с четырьмя спальнями в стиле хэмптон нынешние владельцы жили около 20 лет. За это время они воспитали четырех детей в собственности и завершили несколько модернизаций. Из новинок – двухэтажный автобус 1930-х годов в саду, где обустроили жилье.

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Уютный дом и квартира-студия в автобусе

Помещение в автобусе может показаться идеальным местом для подростковой спальни или тайника. Владельцы же использовали его как тихое пространство, чтобы уединиться.

Ретро-автобус привезли из Мельбурна. Раньше он являлся транспортным средством для мобильных уроков музыки. В саду на загородном участке он расположен рядом со скульптурным металлическим домом с открытым баром и камином.



Владельцы обустроили квартиру в автобусе / Фото Realestate

"Вы можете представить, что сидите там в холодный осенний день, выпиваете и любуетесь видом", – говорит агент по недвижимости.

В двухэтажном доме есть просторная гостиная открытой планировки с дровяным обогревателем и французской дверью, ведущей на балкон. Оттуда открывается вид на горы Александр и Франклин и на регион Дейлсфорд.

Гостиная с панорамными окнами / Фото Realestate

Также здесь есть кухня, на улице – открытый павильон для йоги с видом на дамбу, баскетбольная площадка, фруктовые деревья и курятник. Цена поместья площадью 4,05 гектара составляет 1,9 – 2,075 миллиона долларов США.

Кухня в светлых оттенках с деревянной мебелью / Фото Realestate