Столетний дом в бухте озера Мичиган: за сколько продают эту уникальную недвижимость

В Висконсине продают особый столетний дом, расположенный в бухте озера Мичиган. Это уникальное предложение не только из-за расположения, но и из-за дизайна, где сочетаются исторические и современные детали.

Дом имеет площадь почти 465 квадратных метров. Его продают за 2,34 миллиона долларов, хотя сначала цена была значительно выше.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЕЛ – среди лидеров

Дом со старинным шармом в бухте озера

Роскошная недвижимость с шестью спальнями и пятью ванными комнатами датирована 1914 годом. Ранее она была резиденцией известного архитектора, который и спроектировал этот дом.

После художника было еще четыре владельца. Нынешние хозяева приобрели собственность еще в 2002 году и проживали там вместе со своей семьей. В конце концов, все пять владельцев заботились о том, чтобы максимально сохранить прелести этого дома. Среди оригинальных архитектурных деталей – нарядные изделия из дерева, потолки с балками, камины и паркетный пол.

Большие и просторные комнаты / Фото Shutter Zone Media

"Этот дом построен в бухте и имеет большой песчаный пляж – это редкость для местности. А еще он расположен в одном из самых популярных районов Милвоки и юго-восточного Висконсина", – говорит агент по продаже.

Следующему владельцу не нужно будет инвестировать в капитальный ремонт, ведь дом постоянно обновляли. Кстати, оригинальный план чертежа архитектора входит в стоимость жилья