Уединенный дом на берегу озера: в Нью-Йорке продают ну очень уютное жилье

Это жилье в Виллсборо, штат Нью-Йорк, настолько желательно, что вышло на рынок лишь в третий раз с момента завершения строительства в 1949 году. Оно расположено отдельно от всех домов на берегу озера.

Интересная часть этого дома – стеклянные стены. Когда люди заходят внутрь, то их не покидает чувство, будто они окружены природой.

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Уединенный дом у озера

Дом в очень хорошем состоянии и ухоженный. Он претерпел мало изменений за время существования, стены и окна никто не менял.

На территории есть два основных сооружения – главное здание и гостевой дом, которое владельцы назвали пожилым. Их соединяет крытая дорожка.

Стеклянные стены дома / Фото Covered Bridge Realty

Две спальни и две ванные комнаты расположены в главном доме, еще шесть спален и четыре ванные комнаты расположены в летнем доме.

Интерьер гостиной / Фото Covered Bridge Realty

"Они похожи на маленькие комнаты для гостей, предназначенные для уединения и отделения от основного дома", – объясняет агент по листингу Джо Анна Гилтнер.

Территория, на которой расположен дом, действительно уединенная / Фото Covered Bridge Realty

В 2006 году построили третье сооружение. Там обустроена игровая комната и складская зона, похожая на другие части дома.

Третье здание с зоной отдыха под открытым небом / Фото Covered Bridge Realty