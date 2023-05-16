Уединенный дом на берегу озера: в Нью-Йорке продают ну очень уютное жилье
Источник:Realtor
Это жилье в Виллсборо, штат Нью-Йорк, настолько желательно, что вышло на рынок лишь в третий раз с момента завершения строительства в 1949 году. Оно расположено отдельно от всех домов на берегу озера.
Интересная часть этого дома – стеклянные стены. Когда люди заходят внутрь, то их не покидает чувство, будто они окружены природой.
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Уединенный дом у озера
Дом в очень хорошем состоянии и ухоженный. Он претерпел мало изменений за время существования, стены и окна никто не менял.
На территории есть два основных сооружения – главное здание и гостевой дом, которое владельцы назвали пожилым. Их соединяет крытая дорожка.
Две спальни и две ванные комнаты расположены в главном доме, еще шесть спален и четыре ванные комнаты расположены в летнем доме.
"Они похожи на маленькие комнаты для гостей, предназначенные для уединения и отделения от основного дома", – объясняет агент по листингу Джо Анна Гилтнер.
В 2006 году построили третье сооружение. Там обустроена игровая комната и складская зона, похожая на другие части дома.