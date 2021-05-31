В Украине упростили проверку документов на квартиру: что можно узнать онлайн

В Украине теперь можно онлайн проверить некоторые документы на недвижимость. Речь идет о техническом паспорте и справках об изменениях в составе объектов недвижимого имущества.

Сделать это можно в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Кому эта функция будет полезной – читайте ниже.

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Что проверить онлайн и кому это удобно

Теперь ДАБИ, государственные регистраторы и нотариусы могут получить выписку со сведениями о технической инвентаризации недвижимости, прежде чем совершать регистрационные действия с этим имуществом (ввод в эксплуатацию, оформление продажи или наследства),

– пояснили в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Такой шаг минимизирует использование поддельных технических паспортов для легализации объектов строительства, которые возведены с нарушениями.

Уточняется, что данные о результатах технической инвентаризации имеют право вносить верифицированы лица, "которые прошли профессиональную аттестацию и получили квалификационный сертификат на право выполнения работ по технической инвентаризации" объектов недвижимости.

В Украине упростили проверку документов на недвижимость / Фото 24 канал

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Планируется, что после 1 декабря 2021 года технические паспорта, материалы инвентаризации и инвентаризационные дела будут создаваться исключительно с помощью электронной системы.

Техпаспорт на квартиру можно проверить онлайн / Фото 24 канал