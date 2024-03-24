Дом со стеклянной крышей: это жилье садовника посреди леса поразило всех

В Портленде недавно нашли нового владельца для уникального дома садовника. И хотя жилье стоило немало, а именно 850 тысяч долларов, его приобрели уже через 2 недели с момента публикации объявления.

Это дом одного владельца – местного садовника, который, очевидно, хотел жить в спокойствии и одиночестве. Портлендский лес оказался для него идеальным местом.

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Дом творческого садовника с прозрачным потолком

Дизайн этого дома особенный не только благодаря потолку, состоящему из окон. Художников это жилье привлекает, например, из-за того, что оно обустроено в тихоокеанском северо-западном стиле.

Дом возвели еще в 1966 году, и с тех пор единственный владелец за ним ухаживал, обновлял его и сохранял связь интерьера с окружающей средой.

Интерьер в тихоокеанском стиле / Фото Realtor

Жилье площадью 200 квадратных метров имеет четыре спальни, гостиную, выходящую на лесистый участок, кухню и столовую открытой планировки, а также художественную студию и террасу. И одной из "выдающихся особенностей" дома называют солярий с дровяной печью и встроенным альпинарием.

Основная спальня расположена на первом этаже вместе с еще одной спальней. Две другие комнаты и большая ванная обустроены на дополнительном нижнем уровне.

Из-за того, что собственность спрятана в лесу, у многих складывается впечатление, что она далеко от цивилизации. Но на самом деле до ближайших магазинов идти две минуты.