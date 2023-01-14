В Украине планируют упростить процесс управления многоквартирными домами: что изменится

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7029 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами". Его принятие упростит процесс управления многоквартирным зданием.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий. Какие нововведения ждут жителей многоэтажек – дальше.

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Что изменится с принятием проекта №7029

Принятие законопроекта №7029 позволит владельцам жилья оперативно принимать важные решения по управлению своим домом даже тогда, когда совладельцы уехали в другие регионы или страны, или физически не находятся дома.

Также в проекте закона говорится об эффективном использовании общего имущества и участии в программе Фонда энергоэффективности.

Среди новшеств, которые предусмотрены законопроектом:

введение возможности направления электронных сообщений о проведении собрания с согласия совладельцев,

возможность проводить собрание полностью или частично в режиме видеоконференции,

возможность голосовать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, снижается порог голосов для принятия решений по управлению домом, за исключением вопросов отсоединения от сетей централизованного предоставления услуг. Процесс голосования унифицируется как для домов из ОСМД, так и для тех, где ОСМД еще не создано

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев отметил, что законопроект позволит разблокировать возможность людей даже в условиях войны решать судьбу своих домов. В то же время, юристы по вопросам управления многоквартирными домами неоднократно критиковали нововведения. По их словам, проект направлен на упрощение принятия решений не для действующих ОСМД, а для совладельцев домов, желающих только создать объединение или управлять домом без него.