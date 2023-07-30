Три устаревших идеи хранения вещей, о которых следует забыть в гостиной

В гостиных мы больше сосредоточены на эстетике, чем на практичности. Поэтому там не может быть много видимых мест для хранения, ведь они загромождают комнату.

Вот три устаревших способа хранения, нарушающих общую атмосферу комнаты. Дизайнеры говорят, что их надо избегать, потому что пора двигаться дальше.

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Шкафы большого размера

Последние несколько лет в гостиных часто ставят большой шкаф, чтобы замаскировать в нем телевизор. Это считается лучшей идеей, чем крепление телевизора на стене. И теоретически что-то в этом есть.

И действительно массивные шкафы добавляют тонну визуального и физического бремени. И в них можно скрыть не так много вещей, как кажется.

"Большие шкафы, которые когда-то предназначались для размещения гигантских телевизоров, сегодня устарели и стали непрактичны для большинства гостиных. Лучше крепить их на стенах", – говорит дизайнер Кэти Кертис.

Вместо массивных шкафов дизайнеры советуют выбирать комоды.

Корзины

Теоретически корзины являются отличным вариантом для хранения, и было время, когда в гостиных собирали целую их коллекцию.

Они хороши по внешнему виду, до них легко добраться, и вы можете быстро бросить туда что угодно. Но со временем корзины становятся домашней свалкой в вашей гостиной.

На самом деле пользоваться корзинами можно, только если они закрытого типа и имеют конкретное назначение.

Стеклянные стеллажи

Первое, что стоит отметить – стеллажи уместны не в каждой комнате, для них нужен конкретный стиль.

Во-вторых, они постоянно нуждаются в уборке от пыли и маловместительны. Стеклянный столик консольный будет более актуальным.

"Стеклянные стеллажи могут выглядеть элегантно, на первый взгляд, но они быстро становятся непрактичными пылесборниками, которые не обеспечивают значимого хранения. Часто слишком щепетильны для хранения книг, они, как правило, выдерживают лишь декоративные предметы. Со временем может повториться история с загромождением", – говорит Кэти Кертис.