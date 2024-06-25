Жители маленького села зарабатывают на аренде 54 тысячи долларов в год: где именно

В британской деревне Грасмир местные сдают в аренду свои дома, зарабатывая около 54 тысячи долларов в год. Снимать жилье в поселении очень дорого, ведь спрос значительно превышает предложение.

Сейчас в Грасмире очень мало свободных помещений, куда можно заселиться туристам. Местные журналисты пообщались с несколькими жителями села, чтобы узнать их мнение о таком ажиотаже.

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Цены на аренду вдвое выше средней стоимости по всей Британии

По словам местной жительницы, из-за отсутствия доступного жилья возникает серьезная проблема с кадрами. Людям сложно работать там, где нельзя поселиться. Община даже рискует остаться без аптеки и почтового отделения.

В Грасмире просто нет домов, которые можно арендовать, а цены на недвижимость совершенно не соответствуют местным доходам. Именно поэтому приобрести здесь дом может только тот, кто зарабатывает где-то еще,

– рассказывает жительница села.

Местная предпринимательница Джоан Хантер тоже обеспокоена из-за ситуации. По ее мнению, отсутствие доступного жилья приведет к тому, что поселок умрет.

Местные сдают дома и зарабатывают 54 тысячи долларов в год / Фото Third Eye Traveller

"Нам, конечно, нужны клиенты для развития бизнеса, однако проблема с жильем крайне серьезная. Все хорошие объекты сдаются по завышенным ценам, поэтому сложилась ситуация, когда рабочих мест много, а работать некому", – сказала Джоанн, которая имеет 31 работника.

Сейчас в Грасмире продают только восемь домов. В среднем их цена составляет 600 тысяч фунтов. Между тем средняя стоимость недвижимости по всей Великобритании – 282 тысяч фунтов стерлингов, что вдвое меньше.