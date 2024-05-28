В Киеве выросли цены на квартиры в новостройках: сколько сейчас стоит квадрат

В столице подскочили цены на квадратный метр в новостройках. Средняя стоимость по состоянию на конец мая составляет 58 700 гривен за квадрат.

Если сравнивать нынешнюю цену с той, что была в прошлом месяце, то получается, что средняя стоимость выросла на 27,5%. Об этом известно из статистических данных онлайн-платформы объявлений M2Bomber, сообщает Недвижимость 24.

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Как выросли цены на первичном рынке в столице

По сравнению с маем 2023-го стоимость повысилась на 35,8% – в прошлом году средняя цена была 43 225 гривен за квадрат.

Еще полгода назад стоимость тоже колебалась в пределах 42 – 43 тысяч гривен, но с ноября выросла на 38,8%.

Средняя стоимость постоянно растет / Данные M2bomber

Сколько стоит квадрат в разных районах Киева

Средняя цена в самом дорогом Печерском районе уже превысила отметку в 100 тысяч гривен. Все остальные районы существенно "отстают" по стоимости. Например, на втором месте – Шевченковский. где средняя стоимость составляет 63 900 гривен за квадрат.

Актуальная стоимость по состоянию на конец мая / Данные M2bomber

Самые низкие цены сейчас в Соломенском (38 000 гривен), Дарницком (40 225 гривен) и Деснянском (40 525 гривен) районах.