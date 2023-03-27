Голубая ванная: как применить этот вдохновенный природой цвет в своем интерьере

Голубой цвет ассоциируется с небом и морем, внушает воспоминание о любимом отпуске. А еще он помогает расслабиться после тяжелого дня, поэтому уместен именно в ванной комнате.

"На людей оказывают большое влияние цвета, которые их окружают. Синий – цвет моря и неба является одним из самых мощных оттенков, что вызывает истинное чувство здоровья и благополучия", – говорит эксперт Джеймс Лентень.

Обратите внимание Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция

Выбирайте небесно-голубой

Эту небесно-голубую ванную спроектировала Пенни Моррисон – основательница лондонской студии дизайна интерьера Penny Morrison. Посмотрите, насколько красиво может выглядеть голубой в сочетании с оттенками розового и темных синих синих.

Небесно-голубые стены в ванной / Фото Mike Garlick

Синяя плитка – отличный выбор для душа

На стенах в душевой кабине часто кладут плитку, и делают это в форме "елки". Дизайнеры советуют выбрать темно-синий или темно-бирюзовый оттенок, ведь он придает чувство глубины.

Синяя плитка в душе / Фото O'Connor Design

Подумайте о стилизованных обоях

Если когда-то обои не воспринимались из-за того, что они непрактичны в ванной, то сейчас это тренд. Взгляните, как стильно смотрятся синие обои с цветными узорами.

Синие обои с узорами / Фото Little Greene

Сделайте минимальные акценты

Часто ванные комнаты делают именно в минималистическом стиле. Возможно, потому, что люди пытаются создать спокойные уголки без лишних деталей. В таком случае следует сделать только определенные голубые акценты. Здесь мы видим стильные матовые раковины.

Матовые раковины в голубых оттенках / Фото Domus