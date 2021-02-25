Вазы в интерьере: зачем они нужны и как правильно использовать
Вазы – декоративный элемент, способный разнообразить интерьер и даже стать его изюминкой.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как правильно использовать вазы в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Многие недооценивают декоративную роль ваз в современных интерьерах и часто держат их за закрытыми дверцами шкафов. Однако вазы помогают создать праздничное настроение, заполняют пустоту, подчеркивают выбранный стиль и становятся ярким акцентом. Так что игнорировать этот декоративный элемент нельзя!
– подчеркнула Морозова.
Как использовать вазы в интерьере
- Маленькие вазы ставьте на столы, подоконники и тумбочки. Помните, что на полу она затеряется.
- Напольные вазы высотой от 40 см помогают зонировать пространство. Удачное расположение для них – угол комнаты, ниши. Также их можно поставить вдоль стен и окон.
- Узкие и вытянутые вазы – хороший вариант для одиночного растения, высушенных веток, бамбука, сухоцветов и прочего декора.
Красивые вазы станут украшением интерьера / Фото design-remont
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- Объемные вазы выбирайте для букетов или цветочных композиций. Широкие модели не подойдут для одиночных цветков.
Расцветка вазы не должна перегружать интерьер, например, в комнате с яркой отделкой будут гармонично смотреться однотонные декоративные элементы без узора. Ваза может быть самостоятельным декоративным элементом и без цветов!
– резюмировала Виктория Морозова.
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