Пять вещей, которые нужно убрать из своего шкафа

Упорядочить свой шкаф – непростая задача, ведь там время от времени образуется настоящий беспорядок. К счастью, существует много уловок, чтобы организовать гардеробную, даже маленькую.

Один из способов освободить пространство – просмотреть шкаф и убрать ненужные вещи. Тогда вы можете начать с нуля, введя новую систему хранения с органайзерами для шкафов. Это убережет ваш шкаф от беспорядка. Вот перечень вещей, которые действительно лишние в гардеробе.

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Постельное белье и полотенца

В гардеробе лучше хранить только одежду и обувь. Поэтому, если у вас есть возможность переложить постель и полотенца в отдельное место, то сделайте это.

Возможно, у вас есть кровать с нижними ящиками. Это идеальное место для таких вещей.

Неношеная одежда

Не "держитесь" за одежду, которую вы не носите год и больше. Очевидно, что вы его не наденете.

Разделите эту кучу на несколько меньших по принципу "отдать – подарить – выбросить". Избавьтесь от того, что на самом деле просто занимает место в шкафу.

Пустые вешалки и коробки от обуви

Избавиться от этого всего – еще один способ сделать дополнительное место в шкафу. После того, как вы снимете больше не носите одежду, останутся пустые вешалки. Хотя они не занимают много места, но все равно лишние.

Сделайте то же с пустыми коробками от обуви. Вот они действительно "забирают" много места.

Большой спортивный инвентарь

Если вы любите заниматься спортом, то высока вероятность того, что дома вы имеете объемный спортивный инвентарь. Хранить его в шкафу с одеждой – очень плохая идея. Спортивный инвентарь занимает очень много места.

Разместить свое снаряжение лучше в шкафу в коридоре, в амбаре или даже в багажнике авто.