Пять вещей, которые нельзя хранить на подоконнике

Подоконник не стоит загромождать по многим причинам. Одна из них состоит в том, что некоторые предметы портятся под влиянием тепла, холода, влажности или солнечного света.

Многие обычные вещи нуждаются в специальном хранении. В противном случае они могут быстро испортиться или повредить.

Обратите внимание Вопреки войне: сколько новостроек ввела в эксплуатацию КН РИЭЛ в течение 2022 года

Что нельзя хранить на подоконнике

Средства для очистки

Сертифицированные специалисты по уборке считают, что чистящие средства следует держать как можно дальше от подоконников, даже если это удобное место.

"Моющие средства могут подвергаться колебаниям температуры и влажности, что повлияет на их качество и эффективность", - отмечают специалисты.

Гели для душа

Если на геле для душа будет постоянно влиять тепло, они станут "разлезшимися". Средства для тела лучше хранить в тумбе. Также очень удобны подвесные коробки, которые можно закрепить в душе.

Аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества

Даже если подоконник кажется безопасным местом, аэрозольные баллончики и зажигалки не стоит класть там. Это увеличивает риск пожара в доме. Эти предметы быстро загораются или взрываются даже под воздействием солнца. То же касается спичек.

Такие вещи следует хранить в прохладном сухом месте подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Что-то хрупкое

Вы не только рискуете избить хрупкие предметы, но и легко повредить их из-за изменения температуры и воздействия солнечного света.

Хрупкие предметы лучше класть в специальный шкаф или на встроенные полки, опять же – как можно дальше от прямых солнечных лучей.