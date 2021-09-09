Виртуальная реальность в недвижимости: как VR-очки помогают продавать объекты

Виртуальная реальность неуклонно входит в повседневные сферы. Ранее технологию VR больше всего пользовали игры, однако сейчас ей нашли применение и в других сферах.

Почувствовать себя героем любимой игры или поехать в путешествие, не вставая с кресла – легко. Очки виртуальной реальности открывают перед нами множество возможностей, осознать которые в перспективе будет просто невозможно.

Интересно Какая площадь необходима для комфортной жизни: советы известного украинского застройщика

Не обошла технология VR и сферу недвижимости. Она помогает не только создавать объекты, но и продавать их.

Инженеры могут сразу увидеть, как их чертежи будут выглядеть в будущем, какие правки необходимо внести в планирование и какие идеи еще можно реализовать, а от каких лучше отказаться.

VR – настоящая находка для недвижимости / Фото Unsplash

Настоящим помощником виртуальная реальность стала для риэлторов. С ее помощью они могут легко показать клиентам объект, который расположен на большом расстоянии, не тратя время и усилия на дорогу.

Кроме того, клиентам легче принять решение относительно объекта, который только строится или находится на стадии планирования, ведь они могут "прогуляться" в нем и увидеть, во что они инвестируют. Также это позволяет клиенту сразу спланировать правки по интерьеру, размеру окон, планировке квартиры и тому подобное.

Технологии виртуальной реальности становятся помощниками клиентов и исполнителей. В будущем они будут иметь большое влияние на рынок недвижимости, добавив удобства всем сторонам процесса.