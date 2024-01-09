Как создать дизайн в спальне, который будет всегда в тренде: три лайфака от дизайнеров

Хорошо организованные спальни являются нашим местом для бегства от хаоса повседневной жизни. Эти комнаты должны быть уютными, простыми и с вневременным дизайном, чтобы не нужно было беспокоиться о новых трендах, которые то появляются, то исчезают.

И хотя следовать тенденциям дизайна интерьера интересно, спальни идеальны тогда, когда они просты и своего рода нейтральны. Что делает спальню вневременной – дизайнеры дали три совета, как обустроить эту комнату лучше всего на годы.

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Инвестируйте в качественную мебель

Вневременные спальни – это те, которые будут всегда актуальны многие годы. Поэтому нужно выбирать только качественную мебель, которая прослужит так же долго.

Вместо того чтобы покупать предметы, соответствующие определенному мебельному тренду, инвестируйте в высококачественную мебель, которую можно легко дополнить деталями других стилей,

– советуют дизайнеры.

Если вы хотите добавить в интерьер акцентов с помощью рисунков, то обращайте внимание на классические узоры, такие как ячейки, дамаск или полосы.

"Классические вещи, хорошо подобранные аксессуары и баланс комфорта и стиля будут способствовать созданию вневременного образа", – отметили эксперты.

Работайте над простым, но изысканным дизайном

Для покраски стен выберите нейтральные оттенки, потому что именно они никогда не выходят из моды. Расположите мебель стратегически, убедившись, что кровать остается незаметной, когда вы открываете дверь спальни.

"Желательно, чтобы кровать была расположена лицом к окну или в ту сторону, откуда открывается живописный вид для дополнительного спокойствия", – посоветовали специалисты.

Что касается искусственного освещения, то оно обязательно должно быть мягким и теплым. Именно этот свет придает уют и помогает расслабиться.

Сочетайте старые и новые стили

Сочетание современных и винтажных элементов в спальне является отличным способом, чтобы достичь вневременного вида. Помимо использования нейтральной цветовой палитры и крепких материалов, дизайнеры предлагают выбрать мебель из разных эпох.

"В 2024 году элементы наследия становятся все более популярными, особенно в дизайне спален. Попробуйте сочетать прочный, винтажный предмет мебели с более современным акцентом, например скамейка или столик", – рекомендуют эксперты.

Спальня в деревенском стиле в нейтральных тонах / Фото Future