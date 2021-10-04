Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жилья: в чем причина

По данным международного информационного агентства Anadolu Agency, все больше европейцев теряют надежду приобрести когда-нибудь собственное жилье. Рассказываем о главных причинах.

Пандемия усилила обеспокоенность по поводу социального неравенства, финансовой нестабильности и политической поляризации. За последние годы все больше европейцев попадают в ловушку слишком высокой арендной платы, а рост цен на первичную и вторичную недвижимость в некоторых странах достиг рекордной отметки.

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По данным Евростата, с 2010 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 30,9%. В первом квартале этого года на рост повлияла, в частности, пандемия.

На сколько выросли цены

Показатель первого квартала оказались самыми высокими с середины 2007 года. Вот насколько выросли цены

Люксембург – рост на 17%;

Дания – 15,3%;

Чехия – 11,9%;

Нидерланды – 11,3%;

Германия – 9,4%;

Бельгия – 6,7%;

Франция – 5,5%.

Европейский центральный банк отметил, что в прошлом году на долю Германии, Франции и Нидерландов пришлось почти три четверти общего прироста цен в Европе.

Какие факторы стимулируют рост цен

Аналитики говорят, что нехватка жилья, приток иммигрантов, низкие процентные ставки, накопление сбережений, спровоцированных пандемией и стремительный рост дистанционной работы еще больше ускорили тенденцию росту цен на жилье.

Рост цен на жилье в Европе / Фото Anadolu Agency

Некоторые страны, в частности Ирландия, также повысили налоги, страхуя недвижимость от инвесторов из России и Азии.

Между тем события, связанные с задолженностью китайской Evergrande Group, напомнили о том насколько трудно "приручить рынок недвижимости". Китайские лидеры пытаются сдержать рост цен, опасаясь, что это может нанести вред всей финансовой системе.

Райнер Браун, генеральный директор немецкого исследовательского института Empirica отметил, что на рынке действительно сформировался "мыльный пузырь", который может вот-вот лопнуть.

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Сколько придется заплатить за квадратный метр

Индекс цен на жилую недвижимость Австрийского национального банка за последнее десятилетие вырос вдвое. В то время как OeNB предупреждает о "перегреве на рынке недвижимости", средняя цена квадратного метра квартир в столице Вены превысила 5248 евро.

Цены на недвижимость в столице Берлине за 10 лет выросли на 148%. Средняя цена на жилье в Германии, включая дополнительные расходы, составляет около 500 тысяч долларов.

Цены на жилье в Швеции выросли в среднем на 14% за последние 12 месяцев. Средняя цена особняка в Стокгольме составляет 8,5 миллиона крон (830 000 евро), чтобы купить квартиру, придется заплатить 4,7 миллиона крон (470 тысяч евро).

В Швейцарии индекс цен на жилье вырос до 144,69 в первом квартале этого года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные проблемы рынка – резкое сокращение строительства и быстрый рост спроса. В некоторых элитных регионах цены за квадратный метр превышают 36 000 швейцарских франков (38 678 долларов).

На среднюю квартиру в Великобритании с 2010 года выросла на 60%, а в Лондоне – на 80%.

Цены на недвижимость во Франции за 10 лет выросли в среднем на 22%, а стоимость квадратного метра в Париже превысило 10 тысяч евро (11 593 доллара).