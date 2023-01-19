Как побороть жилищный кризис в мире: на экономическом форуме в Давосе предложили решение

Пустые офисы в мегаполисах можно превратить в жилые помещения. Это может побороть жилищный кризис во многих перенаселенных странах мира.

Такое мнение высказали эксперты по недвижимости Всемирный экономический форум в Давосе в среду, 18 января. Они подчеркнули, что это оптимальное решение для сбалансирования цен и отсрочки экологического кризиса.

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Спрос на коммерческую недвижимость падает

После вспышки пандемии COVID-19 спрос на коммерческую недвижимость существенно просел. Сотрудники компаний неохотно возвращаются в офисы. Соответственно, арендовать их экономически не выгодно.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе предложили компромисс – превратить пустые коммерческие помещения в жилые дома. По мнению экспертов, это поможет преодолеть жилищный кризис.

Офисные постройки необходимо превратить в жилые. Со временем они опустеют и станут бельмом на глазу. Этого нельзя допустить,

– заявил во время панельной дискуссии Говард Лутник, глава правления и генеральный директор нью-йоркской инвестиционной компании Cantor Fitzgerald.

Согласно официальным данным, большинство построек все еще приносят доход арендодателям. Это связано с действием ранее подписанных контрактов. Однако когда их срок истечет, в таких городах, как Нью-Йорк, возрастет количество заброшенных зданий, считает генеральный директор глобальной консалтинговой компании JLL Inc. Кристиан Ульбрих.

Мы должны перепрофилировать эти здания, иначе они станут пустыми и впоследствии – их снесут,

– отметил эксперт.

Сейчас руководители компаний пытаются убедить работников возвратиться в офисы. Однако значительная часть переехавших в пригород менеджеров неохотно соглашается на этот призыв.

По мнению участников форума, вернуть жизнь в эти здания способно превращение в жилые объекты. Однако это возможно только при финансовой поддержке государственных органов власти. Так, Натали Палладичефф, генеральный директор канадской компании по недвижимости Ivanhoé Cambridge отмечает, что большую часть зданий можно переоборудовать, инвестируя в новые технологии и устойчивые материалы. Она подытожила, что лучшими зданиями для планеты есть те, которые не нужно строить с нуля.