Ежегодно государство тратит на содержание помещений и зданий учреждения около 18 миллионов гривен. Как выглядит одесская колония – смотрите ниже.

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Где находится Южная исправительная колония №51

Колония расположена в Одессе на улице Люстдорфская дорога, 9 – в 5 километрах от центра города, в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала и в 3 километрах от моря. Колония состоит из 73 объектов.

В учреждении насчитывается 73 объекта / Фото Фонда госимущества

Стартовая цена на аукционе составляет 223,25 миллиона гривен. Торги продлятся до 24 июня.

Здания колонии не смогли восстановить после мятежа / Фото Фонда госимущества

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Как выглядит одесская колония, которую продают за 223 миллиона гривен / Фото Фонда госимущества

Что произошло в одесской колонии