Южная исправительная колония №51, которую выставили на продажу, располагается на пяти гектарах земли в 3 километрах от Черного моря. Более 70 зданий так и не смогли восстановить после мятежа заключенных и пожара в 2019 году.

Ежегодно государство тратит на содержание помещений и зданий учреждения около 18 миллионов гривен. Как выглядит одесская колония – смотрите ниже.

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Где находится Южная исправительная колония №51

Колония расположена в Одессе на улице Люстдорфская дорога, 9 – в 5 километрах от центра города, в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала и в 3 километрах от моря. Колония состоит из 73 объектов.

В учреждении насчитывается 73 объекта / Фото Фонда госимущества

Стартовая цена на аукционе составляет 223,25 миллиона гривен. Торги продлятся до 24 июня.

Здания колонии не смогли восстановить после мятежа / Фото Фонда госимущества

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Как выглядит одесская колония, которую продают за 223 миллиона гривен / Фото Фонда госимущества

Что произошло в одесской колонии

Бунт в одесской колонии произошел 27 мая 2019 года: около 200 заключенных напали на работников учреждения. 13 из них получили ранения.

Заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть. После чего огонь распространился на большую территорию учреждения.

30 мая 2019 года колонию законсервировали, а осужденных перевели в другие учреждения.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной мятежа стали обыски у осужденных. Сами же заключенные заявили, что к инциденту привели избиения и плохие условия содержания в учреждении.