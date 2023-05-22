Что делать, чтобы краска быстрее высохла: советы профессиональных маляров без ущерба на качество

Смотреть, как сохнет краска – это долгий и скучный процесс. Однако можно сделать так, чтобы все происходило гораздо быстрее.

Существует несколько советов по внутренней покраске, на которые профессиональные маляры полагаются, чтобы ускорить процесс высыхания. Это становится основой эффективной работы и быстрого завершения рабочего времени. Так как можно ускорить высыхание краски без ущерба на качество – узнайте дальше.

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Улучшите вентиляцию

Вентиляция является обязательным условием при покраске чего угодно, независимо от того, красите ли вы стены или мебель. Это прежде всего о вашей безопасности.

Поддержание хорошего воздушного потока и регулировка влажности могут способствовать более быстрому высыханию краски.

Красьте в теплый весенний или летний день, когда влажность низкая, с открытыми окнами. Вы даже можете использовать осушитель воздуха для контроля уровня влаги в комнате.

Красьте несколькими тонкими слоями

Лучше всего наносить краску несколькими тонкими слоями и оставлять их сохнуть. Может показаться, что это займет больше времени. Но на самом деле это самый эффективный способ быстрого окрашивания.

"Нанесение слоев тонким слоем приведет к более быстрому и более равномерному высыханию, а также уменьшит возможность образования капель и растеканий. В конце концов, всегда следуйте инструкциям производителя относительно толщины каждого слоя", – говорят эксперты.

Выбирайте краску на водной основе

Краску обычно изготовляют на водной или масляной основе. Выбор типа может повлиять на скорость высыхания краски. Краски на водной основе обычно имеют более короткое время высыхания, и в сочетании с хорошей вентиляцией и окрашиванием тонкими слоями вы завершите работу гораздо быстрее.

"Это потому, что краски на водной основе используют воду в качестве растворителя, а вода, как правило, испаряется быстрее, чем масло. Однако краска на водной основе не так долговечна, как краска на масляной основе, поэтому используйте ее только для внутренних поверхностей", – добавляют специалисты.

Используйте фен

Не секрет, что высокая температура ускоряет высыхание краски. Поэтому использование теплового инструмента, например фена поможет высушить меньшие окрашенные значительно быстрее. К примеру, этот лайфхак можно использовать при окрашивании плинтусов.

"Когда вы используете этот метод, установите фен только на средний нагрев и двигайте им вперед-назад по окрашенному участку в течение нескольких минут, соблюдая расстояние по крайней мере от 15 до 30 сантиметров, чтобы не повредить покрытие. Это можно делать только в течение 3 – 5 минут, – рассказывают маляры.