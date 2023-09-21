Результат поражает: как австралийка превратила полуразрушенный дом в жилье мечты

Раньше этот дом в Брисбене был в таком ужасном состоянии, что рядом с ним стояла табличка "Опасность. Не заходить". Но новая владелица с помощью родных смогла превратить его в роскошное жилье.

В марте 2019 года Лаура Хаттин купила на аукционе за 665 тысяч долларов полуразрушенное здание 1920-х годов. Его считали худшим в Брисбене, и все удивлялись такому поступку.

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Невероятное превращение

Владелица потратила около 400 000 долларов, чтобы вернуть его к жизни. В этой задаче ей очень помогал папа – строитель по специальности.

"Мы получили дом за более низкую стоимость земли. Это было тяжело, но да, это окупилось. Мы сами сделали столько, сколько могли. Эти 400 000 долларов не включают расходы на оплату труда моего отца или мои собственные", – поделилась австралийка.

Лаура говорит, что всегда знала, что это хорошая инвестиция. Недвижимость в этом районе возникает не очень частенько, но по высочайшей стоимости. Поэтому женщина уверена, что ее семье очень удалось найти этот полуразвалившийся дом.

Дом снаружи "до" и "после" / Фото Lyndon Mechielsen

Австралийка признается, что это было настоящим испытанием, но в ее воображении отчетливо виднелось здание мечты. Она знала, что через несколько лет на этом месте будет прекрасное жилье.

Мы знали, что для этого понадобится много работы. Наша семья заменила 60 процентов дома. Мы действительно пытались как можно больше восстановить оригинальный дом и просто заменить то, что нам было нужно. Как и мой папа, у меня есть страсть к старым домам. , которые носят характер и рассказывают историю", – говорит Хаттин.

"Перевоплощение" гостиной / Фото Lyndon Mechielsen

В будущем Лаура планирует улучшить интерьер, создав две отдельные жилые зоны. Нижний этаж должен быть автономным, чтобы его можно было сдавать в аренду и выплачивать по этому ипотеку. Также женщина хочет поставить внутреннюю лестницу, сделать террасу позади и расширить кухню.