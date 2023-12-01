Без аромадифузоров: три способа, как улучшить запах в доме, если вы чувствительны к резким ароматам

Если вы чувствительны к ароматам, поддерживать свежий запах дома может быть трудно. К счастью, есть несколько более естественных способов, как это сделать.

Различные аромадифузоры – это отличные средства для улучшения запаха в доме. Однако если они слишком резкие, обратите внимание на эти три альтернативы.

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Свечи из натуральной сои или пчелиного воска

Они являются более безопасными альтернативами ароматическим свечам и придают тонкий природный аромат. Свечи из соевого или пчелиного воска не имеют запаха или имеют низкую концентрацию натуральных эфирных масел, что делает их идеальным вариантом для тех, кто страдает аллергией.

Вы даже можете сделать собственные свечи из пчелиного воска и поэкспериментировать с добавлением других тонких ароматов, используя натуральные эфирные масла.

Настои из трав или цитрусовые

"Создайте тонкий природный аромат, положив или повесив пакетики из натурального воска, наполненные высушенными травами. Они обладают мягким травяным ароматом, который одновременно успокаивающий и ненавязчивый", – говорят эксперты.

Эти пакетики полезно разместить также в ящиках или шкафах, где плохо циркулирует воздух. Они будут поддерживать свежайший запах.

Хорошим вариантом является сушеный цитрус, который освежает воздух без искусственных ароматизаторов.

Комнатные растения

Определенные комнатные растения, как хлорофитум хохлатый (растение-паук), спатифиллум, растения-пауки, дипсис желтоватый, известны своими свойствами очищать воздух. Они помогают уменьшать количество вредных веществ и создают тонкий, природный аромат.

Вы также можете поставить растения, которые вам нравятся, например лаванду, розмарин, эвкалипт или мяту.