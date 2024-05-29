На рынке появился необычный "зеленый дом": вы не угадаете, из чего он построен

В городке Дейлсфорд, что в Австралии, продают особый дом, который назвали зеленым. Дело в том, что жилье почти полностью оплетено виноградной лозой.

Дом действительно красивый и просторный, а еще уникальный, но его стоимость очень высокая – 4,9 миллиона долларов. Такую цену владельцы объясняют рядом преимуществ, в частности экологичностью жилья и прекрасными видами, открывающимися с этого места.

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"Зеленый дом" возвели из экологических материалов

Это не обычное жилье, а дом местного архитектора с названием "Ферма Wombat Hill". Его построили из материалов, которые на 100% подлежат переработке. Когда покупатели слышат перечень, то они часто не верят, что из этого можно было возвести такое жилье.

Просторная гостиная с панорамными окнами / Фото Belle Property

Здание возвели из соломенных тюков, сосновых досок, переработанного кирпича и стали местного производства.

Вы можете разобрать дом и использовать все материалы повторно, если захотите,

– говорит менеджер по недвижимости Аннет Лири.

Дом расположен на 3 гектарах земли возле извилистой подъездной дороги. Оттуда видно горы Франклин, Тарренгауэр и Маск. На территории есть фруктовый сад со 100 деревьями, пчелиная ферма и мощеная терраса.

Светлая спальня с акцентной кирпичной стеной / Belle Property

В доме есть три комнаты, кухня, столовая и гостиная. Кроме главного жилья, есть отдельная усадьба Silver Building, которую построили предыдущие владельцы. Там обустроена студия с полноценной кухней, две отдельные спальни и ванные комнаты.