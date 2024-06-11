Невозможно бороться: как дом британских супругов стал зеленым от одного растения

Британцы Майкл и Тереза Лай приобрели уникальный дом в Лондоне еще в 1984 году. Уже тогда он был оплетен лианой. С каждым годом растение больше размножается, что очень беспокоит соседей.

Лиана "пленила" дом Лаев не зря. Говорят, что когда-то всем, кто переезжал в имение, дарили это растение, которым потом украшали фасады.

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Дом стал зеленым

Как супруги не пытались облагородить лиану, она дальше растет в привычном темпе. Сейчас она покрыла все помещение, кроме окон и небольшой пристройки. Что будет дальше – не знает никто.



Лиана не разрослась только на пристройку / Фото Triangle News

Майкл несколько лет назад умер, поэтому Тереза осталась жить одна. Очевидно, ей трудно ухаживать за этим растением, а сбоку еще и жалуются соседи. Они говорят женщине, чтобы та наконец навела порядок.

Он привлекает множество жуков. Возможно, что-то подобное имело бы хороший вид в маленькой деревне, но здесь (в Лондоне – Недвижимость 24) это не уместно,

– говорит 59-летний местный житель Марк Филпот.

Еще один сосед, 90-летний Эрик Сэндс, тоже не в восторге от "зеленого дома", но сочувствует Терезе. Он знает, что растение никто не смог искоренить.



"Зеленый дом" с улицы / Фото Triangle News

Моя семья переехала сюда 88 лет назад. С тех пор, сколько себя помню, так было всегда. Думаю, сейчас снять это все будет очень трудно, потому что придется срывать всю плитку,

– поделился мужчина.

Стоит отметить, что многим людям этот стиль нравится. Один из соседей сказал, что "супруги стали местной легендой". Он не раз видел, как люди фотографируются, когда идут мимо. Мужчина говорит, что это не просто дом, а "достопримечательность".