Тысячи зеркальных плиток: в Пенсильвании продают дом с уникальным дизайном
Источник:realtor
Этот дом в Пенсильвании поразил всех. Экстерьер дома сделан из тысяч зеркальных плиток, а столовая в доме вмещает более сотни зеркал разных размеров.
Художник, когда-то купивший дом в пригороде Питтсбурга, считал это место скучным. Он сделал несколько смелых изменений.
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Зеркальный дом
Радикальная трансформация дома была личным художественным проектом. Результатом является тысяча зеркальных плиток размером 2 на 8 дюймов на наружной части дома. Владелец Мартин Прекоп вырезал их все вручную – из 12-дюймовых квадратных зеркальных плиток. Он использовал двухсторонний скотч и немного клея, чтобы прикрепить их к дому.
"Некоторые плиты держатся на доме уже 28 лет. Весной приходится заменять некоторые из них, потому что они отпадают, но это небольшие хлопоты", – говорит владелец.
Прекоп захотел покрыть свой дом зеркалами, чтобы видеть вид на соседние леса из окна ванной комнаты. Помешала стена.
Я поставил там группу зеркал, чтобы увидеть, как это будет выглядеть, и примерно через 10 лет я покрыл весь дом зеркалами. Чем больше я ставил, тем больше мне это нравилось,
– рассказал Мартин Прекоп.
Создание зеркального дома не является чем-то поразительным для Прекопа, бывшего декана колледжа изящных искусств. Он известен фотограф, художник и скульптор.
Внутри дома есть индивидуальные лестничные перила и 25 мансардных окон, обеспечивающих обильное естественное освещение. В доме есть три спальни и три ванные комнаты. Также жилье вмещает домашний кинотеатр и музыкальные комнаты.
Каждая комната имеет разный интерьер / Фото Realtor
Кухня больше похожа на помещение коммерческого стиля. Обеденная зона имеет десятки зеркал на стенах и потолках.