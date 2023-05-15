Тысячи зеркальных плиток: в Пенсильвании продают дом с уникальным дизайном

Этот дом в Пенсильвании поразил всех. Экстерьер дома сделан из тысяч зеркальных плиток, а столовая в доме вмещает более сотни зеркал разных размеров.

Художник, когда-то купивший дом в пригороде Питтсбурга, считал это место скучным. Он сделал несколько смелых изменений.

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Зеркальный дом

Радикальная трансформация дома была личным художественным проектом. Результатом является тысяча зеркальных плиток размером 2 на 8 дюймов на наружной части дома. Владелец Мартин Прекоп вырезал их все вручную – из 12-дюймовых квадратных зеркальных плиток. Он использовал двухсторонний скотч и немного клея, чтобы прикрепить их к дому.

"Некоторые плиты держатся на доме уже 28 лет. Весной приходится заменять некоторые из них, потому что они отпадают, но это небольшие хлопоты", – говорит владелец.

Дом с зеркальными плитами / Фото Realtor

Прекоп захотел покрыть свой дом зеркалами, чтобы видеть вид на соседние леса из окна ванной комнаты. Помешала стена.

Я поставил там группу зеркал, чтобы увидеть, как это будет выглядеть, и примерно через 10 лет я покрыл весь дом зеркалами. Чем больше я ставил, тем больше мне это нравилось,

– рассказал Мартин Прекоп.

Создание зеркального дома не является чем-то поразительным для Прекопа, бывшего декана колледжа изящных искусств. Он известен фотограф, художник и скульптор.

Внутри дома есть индивидуальные лестничные перила и 25 мансардных окон, обеспечивающих обильное естественное освещение. В доме есть три спальни и три ванные комнаты. Также жилье вмещает домашний кинотеатр и музыкальные комнаты.

Каждая комната имеет разный интерьер / Фото Realtor

Кухня больше похожа на помещение коммерческого стиля. Обеденная зона имеет десятки зеркал на стенах и потолках.

Зеркальная столовая / Фото Realtor