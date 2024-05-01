"Самый жуткий дом в мире": женщина коллекционирует в своем доме вещи умерших людей

По мнению окружающих, 33-летняя Бекки Энн Галентайн живет в "самом ужасном доме в мире". В своем доме она накапливает вещи и предметы умерших людей, среди которых даже есть гробы.

За последние годы Бекки собрала сотни предметов, в частности, фигурки призраков, куклы и даже мешочек с детскими зубами. Некоторые вещи можно с уверенностью называть артефактами. Интересно, что дом женщины тоже имеет историческую ценность, потому что его возвели в 1900-х годах.

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Дом, в котором очень жутко

Женщина говорит, что многие обвиняют ее в одержимости смертью, и это вроде бы не совсем нормально. Она же считает, что таким образом сохраняет память о мертвых людях.

Каждая вещь исходила от человека, который жил, и она представляла его как личность. Есть так много личной истории от людей, которые жили нормальной повседневной жизнью, которая, по сути, была стерта из истории. Единственный способ запомнить их – спасти эти вещи,

– говорит Бекки.



Бекки имеет даже гроб / Фото Mirror

Об увлечении женщины знает много людей. Они присылают ей вещи умерших, которые боятся держать в доме. Также Бекки пополняет свою коллекцию, выкупая предметы на аукционах, блошиных рынках или в антикварных магазинах.



Куклы действительно жуткие / Фото Mirror

Из необычных вещей можно выделить инвалидную коляску из психиатрической больницы, памятник ребенку, умершему еще в 1906 году и цепь человеческих волос от парня, который был заключен за убийство.

Бекки говорит, что умершие были такими же людьми, как и мы, и мы должны уважать их, а не бояться. Она называет себя "хранительницей утерянных вещей и историй".