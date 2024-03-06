Женщина не платит за жилье, потому что построила дом на заднем дворе: как она еще и зарабатывает

Четыре года назад Прешес Прайс из Атланты поняла, что у нее больше нет доходов. Поэтому она решила построить роскошный небольшой дом в своем саду и жить там, не тратя деньги на аренду или ипотеку.

Сначала американка планировала сдавать в аренду свободные комнаты в своем большом доме с тремя спальнями, чтобы получить дополнительный доход. Но наступила пандемия, и это стало плохой идеей. Тогда она решила построить на заднем дворе меньшее здание, и это позволило ей сдавать в аренду весь основной дом.

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Американка живет в маленьком доме на заднем дворе

"Я смотрела из окна кухни на свой огромный задний двор, и тут меня осенило: я могла бы использовать это пространство для строительства крошечного дома, чтобы жить в нем, а основной полностью сдавать в аренду", – рассказала Прешес.

Как только она получила все необходимые документы с разрешениями на строительство, в октябре 2020 года начались работы. Американка купила сарай и наняла подрядную бригаду заложить бетонный фундамент. Когда ремонт завершился, результат поразил.

Внутри крошечного дома с нежно-голубыми стенами вмещается матрас большого размера на чердаке и диван, который может служить диваном, а также полноценная ванная комната, кухня и уголок для завтрака. И хотя жилье действительно получилось роскошным, учитывая его размеры, заехать туда было не так легко. Например, гардероб и коллекцию обуви женщине пришлось значительно сократить.

Маленький домик Прешес / Фото CNBC Make It

"Мне пришлось сократить свой гардероб и коллекцию обуви. Но вместо того чтобы избавляться от одежды, которую я хочу сохранить, я храню некоторые вещи у подруги. Раз в несколько недель мы обмениваемся гардеробом", – поделилась американка.

На строительство и обустройство нового жилья Прешес потратила примерно 35 тысяч долларов. Теперь она может получать с аренды основного дома почти 32 тысячи долларов дохода.

Арендовать дом Прешес стоит от 89 до 129 долларов за ночь или 1 300 долларов за месяц.