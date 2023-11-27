Возможно ли сейчас продать жилье в прифронтовых регионах: что говорят эксперты

Многие украинцы хотят продать свои квартиры и дома в близких к фронту городах и селах и переехать в более безопасные регионы. Эксперты рассказали, возможно ли это сейчас.

Чем ближе к линии фронта, тем недвижимость дешевле. Это связано с рисками из-за постоянных обстрелов со стороны врага. Как реально реализовать дом либо квартиру недалеко от полосы фронта? Эксперты говорят, что полностью.

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Продать жилье в прифронтовых регионах реально

В Харьковской области рынок недвижимости "живой", говорит владелец местной оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов.

"Соглашения есть, хотя, разумеется, их гораздо меньше, чем до войны. Желающих продать гораздо больше, чем потенциальных покупателей. Поэтому, удастся ли заключить сделку, во многом зависит от готовности владельца торговаться и уступать в цене", – говорит Рябов.

Известный эксперт по недвижимости Юрий Пита отметил, что есть соглашения также в Запорожье и Николаеве.

В Запорожье они вообще укладываются достаточно активно, учитывая статус региона. Точная статистика сейчас закрыта. Возможно, ее разгласит по итогам года Минюст. Но то, что мы видим, позволяет утверждать, что рынки недвижимости в прифронтовых областях точно не остановились.

– рассказал Юрий Пита.

Риелтор Михаил Артюхов добавил, что рынок в регионах прифронтовых значительно оживился после того, как нотариусам разрешили оформлять наследство без территориальной привязки. Например, в Киеве можно оформить наследство на дом где-нибудь в селе под Херсоном или Запорожьем. Многие без раздумий продают свою недвижимость, потому что хотят получить за нее хоть какие-то деньги.

"Продают жилье примерно по 400 - 500 долларов за квадрат. И даже появляется рынок "документов", когда продают право собственности на разрушенное жилье. Такса - 50 - 150 долларов за квадратный метр. На такие предложения тоже есть желающие. Обычно это инвесторы, которые в будущем хотят получить "под документы" компенсацию от государства", – сказал Артюхов.

То есть продать жилье у фронта можно. И это частично покроет расходы на новое более дорогое жилье в более безопасных регионах.