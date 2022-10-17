Аренда за 1 гривну в год: вынужденные переселенцы в Сумах получили ключи от нового жилья

В Сумах и Сумской области 12 многодетных семей-переселенцев, чье жилье было разрушено в результате полномасштабной войны в Украине, стали владельцами новых квартир.

Переселенцы в Сумах получили жилье от "Держмолодьжитло"

Сообщается, что "Держмолодьжитло" приобрела 10 квартир в Сумах и 2 – в Ромнах. Аренда для пострадавших семей обойдется в 1 гривну в год.

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Как рассказал руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, жилье меблировано и оборудовано необходимой бытовой техникой. Необходимые вещи для обустройства помещений, по его словам, предоставил "Красный крест".

Искренне желаю, чтобы Сумская область стала не только надежным убежищем, но и родным домом для семей переселенцев,

– отметил руководитель СОВА.

Что известно о компенсациях горожанам, которые самостоятельно восстанавливают свое жилье

Для наиболее пострадавших от российской бомбардировки жителей Сум из резервного фонда было выделено дополнительно 3,6 миллиона гривен. В общей сложности на эти нужды из бюджета общины уже направили 13,6 миллиона гривен.

Также члены исполкома Сумского горсовета приняли программу возмещения самостоятельно восстановленного жилья на территории Сумской тергромады.

"Это целевая единовременная денежная выплата из бюджета Сумской МТГ лицам, самостоятельно восстановившим поврежденные конструктивные элементы жилых помещений, расположенных на территории общины. Ее размер будут определять в пределах усредненной стоимости в Сумской области на основные строительные материалы, изделия, конструкции и расходы, связаны с восстановлением, или по другому порядку или критериям, определенным соответствующей комиссией", – сообщил городской голова города Сумы Александр Лысенко.

Он добавил, что первый транш в размере 3 миллионов гривен уже выделен. Далее на основе обработанных заявок жителей общины будут распределяться дополнительные средства.

Чтобы получить такое возмещение, претендент должен обратиться в Департамент соцзащиты, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по выплате пособия.